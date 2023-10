Campionati italiani junior e under di badminton, ottimo secondo posto del campione regionale il nisseno Francesco Cardillo

Dal 26 al 29 Ottobre si sono svolti a Milano i Campionati italiani junior e under di badminton.

Eccellenti i risultati degli atleti nisseni della BC Pietrarossa, in particolare il secondo posto nella categoria under 13 doppio maschile di Francesco Cardillo (divenuto l’8 ottobre campione regionale Sicilia 2023 nelle categorie singolo maschile e doppio maschile) che, in coppia con Pasidu Fernando del BC Messina, ha lottato duramente fino al terzo set perdendo 2 a 1 con il punteggio 21/18 – 23/25 – 22/20. Titolo italiano sfiorato dunque alla sua prima partecipazione a questa importante competizione.

Buoni i risultati di Giorgia Lipani (seconda classificata nelle categorie under 15 singolo e doppio femminile con Elena Giambra, e terza classificata nel doppio misto con Mattia Occhipinti dell’Etna Sycula di Acicastello nel campionato regionale), stoppata ai quarti da Malleier dell’Asv Ubertech.

Buona anche la prestazione di Alice Lipani nell’under 19 alla quale la maggior esperienza delle avversarie non ha permesso di proseguire.

Francesco Cardillo e le atlete della BC Pietrarossa Giorgia Lipani, Elena Giambra e Mariam Trauli sono stati selezionati per il programma talenti del Centro Tecnico Territoriale FIBa di Catania, dove si recano ogni fine settimana per allenarsi con il tecnico indonesiano Aramat Kurniawane. Durante la settimana gli atleti si allenano con il tecnico e presidente della Asd BC Pietrarossa Patrizia Cataldo.

“Un gruppo strepitoso – dice il tecnico – anche grazie alla collaborazione di genitori sempre presenti a tutte le competizioni e sempre pronti ad aiutare nella gestione dei tornei casalinghi”.

La BC Pietrarossa, che ha alle spalle 4 tornei challenge organizzati in poco tempo, si appresta ad ospitare il 2 e 3 Marzo 2024, presso il PalaMilan di Caltanissetta, il suo primo Grand Prix, torneo di alto livello, denominato con il nome del nostro patrono San Michele.

I tornei svolti hanno portato numerosi atleti e tecnici da tutta la Sicilia, hanno riempito gli spalti del palazzetto e arricchito la curiosità e la conoscenza dei nostri luoghi e prodotti attraverso denominazioni stimolanti (Torneo Rollo’, Torneo Pietrarossa, torneo San Michele).

Il badminton, realtà oramai consolidata a Caltanissetta (altre due sono le realtà societarie, Asd Koala e Cusn) è una disciplina che ha coinvolto e interessato anche la categoria over con i progetti federali in collaborazione con sport e salute “+ badminton per tutti”.

Si invitano gli scettici a provare questo meraviglioso sport, inclusivo, divertente e adatto veramente a tutti. Chiunque voglia venire a vedere come si gioca potrà recarsi giorno 2 Dicembre presso il Liceo Scientifico A. Volta dove si svolgeranno i campionati provinciali 2023, organizzati dalla locale delegazione FIBa.

Si auspica una maggiore attenzione da parte delle istituzioni locali al fine di dare maggiore spazio per i tornei e le manifestazioni locali, spesso soggette ad orari e competizioni di altre discipline più conosciute.