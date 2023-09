Pallavolo femminile B2. Secondo allenamento congiunto per la Traina con il PTV Modica

Nell’ambito di un inizio di preparazione ricco di imprevisti la TRAINA SRL mercoledì 27 è stata impegnata tra le mura amiche nel secondo allenamento congiunto in attesa dell’inizio del campionato in programma domenica 8 ottobre al Palacannizzaro.

La squadra cara al presidente Oriana Mannella ha affrontato il forte PVT Modica, formazione che ambisce senza mezzi termini al salto di categoria in un girone L di serie B2 dove militerà anche la TRAINA.

L’allenamento con il Modica ha dato l’opportunità a Marco Relato di vedere all’opera tutte le atlete a sua disposizione che daranno vita ad un sestetto profondamente rinnovato con ben sette volti nuovi.

Per il tecnico friulano tante sono state le indicazioni al termine di una gara a tratti ben giocata da entrambe le formazioni e sicuramente sono tanti i margini di miglioramenti di un sestetto ancora imballato da una pesante preparazione fisica e dove schemi e dinamiche difensive sono da perfezionare alla ricerca dell’affiatamento tra i reparti e le stesse giocatrici.

L’incontro è stato anche la prima occasione per vedere all’opera la giovanissima Giada Musumeci che da poche ore ha integrato il roster nisseno.

Infatti oltre alle riconfermate Spena, La Mattina, D’Antoni e Zaffuto e alla nuove entrate Moneta, Mastronardi, Minervini, Monzio Compagnoni, Conti e Giannone è scesa in campo anche l’ultima arrivata.

➡ Giada Musumeci è una schiacciatrice classe 2003 che ha iniziato la sua giovane carriera nelle file della Giavì Pedara (società di famiglia) per poi transitare nel 2019/2020 nel Planet Pedara dove ha esordito in serie B2. Nei successivi due campionati ha militato in B1 nelle fila della Pallavolo Catania e del Team Volley Catania, per poi trovare la prima vera consacrazione nello scorso campionato di B2 mostrandosi tra le più propositive nella bella stagione del Cus Catania.

Raggiunge in casa TRAINA SRL l’amica di sempre Michela Conti con cui ha condiviso una parte del suo percorso sportivo oltre ad essere legata da una solida amicizia.