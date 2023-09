Grandissima prestazione per Claudio Scarantino (Nucleo della Gioventù) ai campionati italiani juniores di pesistica

Oro nello strappo e argento nel totale al campionato italiano juniores nella categoria dei 67 kg. E’ il grandissimo risultato che ha ottenuto Claudio Scarantino (nella foto al centro) in occasione dell’edizione 2023 dei campionati italiani che si sono svolti a Palermo. Un risultato che è stato salutato con gioia non solo da suo padre Giovanni, ma anche dal fratello Mirco, entrambi leggende della pesistica nissena a livello nazionale ed internazionale.

Il giovane figlio d’arte, già campione italiano Under 17 e vice campione europeo nella categoria dei 61 kg, s’è presentato in pedana nella categoria dei 67 kg. Il ragazzo, che milita nelle fila del Nucleo della Gioventù, ha primeggiato anche in una categoria non sua.

Nello strappo Scarantino ha sollevato 110 kg conquistando la medaglia d’oro, mentre nello slancio ha alzato 130 kg, per un totale di 240 kg che gli è valso la conquista della medaglia d’argento. Un gran risultato per il giovanissimo figlio d’arte che è arrivato secondo nel totale ad appena 4 kg dal campione italiano. Un risultato che fa ben sperare anche in prospettiva futura per un atleta che in questi anni ha dimostrato, nonostante l’ancor giovane età, di essere uno dei prospetti più importanti della pesistica giovanile a livello nazionale ed internazionale.