Basket. Il Cusn Caltanissetta punta alla conquista della serie D. Fabio Iacolino nuovo coach

Una ventata di novità soffia sulla squadra di basket maschile senior del CUSN, la squadra del prof Aurelio Armatore (di recente distintosi con la nazionale di basket over 70), pronta a iscriversi al campionato di promozione con nuovi entusiasmi e ambizioni rinnovate. Dopo un brillante secondo posto conquistato nella scorsa stagione, l’obiettivo dichiarato è ora vincere il campionato e guadagnare la promozione in serie D.

Una delle novità più rilevanti è il cambio alla guida tecnica del team. Armando Turturici, che nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di allenatore, farà un passo indietro per tornare in campo come giocatore, lasciando il testimone a Fabio Iacolino. Quest’ultimo, pur essendo alla sua prima esperienza nella doppia veste di allenatore-giocatore, è pronto a mettere in campo passione, dedizione e una fresca visione strategica per portare la squadra ai vertici del campionato.

Una novità di rilievo per il CUSN Basket è l’innesto di un preparatore fisico qualificato, Alessandro La Malfa, figura chiave per il benessere e la preparazione atletica dei giocatori. La Malfa non è solo un esperto del condizionamento fisico, ma è anche un giocatore portante della squadra, il che aggiunge un ulteriore livello di competenza e impegno alla preparazione del team. La sua doppia veste di atleta e preparatore è destinata a infondere un nuovo spirito e una maggiore resistenza, contribuendo significativamente alla realizzazione degli ambiziosi obiettivi stagionali.

Anche la dirigenza si arricchisce di nuovi elementi che andranno a sostenere l’insostituibile Paolo Frangiamore.

Il roster del CUSN non rimane indietro in fatto di novità, preannunciando l’arrivo di nuovi elementi locali di spessore. Sebbene i dettagli su questi rinforzi rimangano al momento sotto silenzio, l’anticipazione lascia presagire un significativo innalzamento del livello competitivo della squadra.

Con un mix di esperienza e novità, la squadra di basket maschile senior del CUSN si prepara a affrontare la nuova stagione con determinazione e grinta. L’obiettivo è chiaro: vincere il campionato di promozione e raggiungere la serie D, consolidando così la propria presenza nel panorama cestistico regionale.