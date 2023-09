Basket giovanile. L’Airam Caltanissetta pronta per una nuova avventura cestistica

L’Airam Basket Caltanissetta è pronta per una nuova avventura! Il nostro obiettivo primario? Far crescere e dare continuità al settore giovanile! Con le squadre under 14, guidate da Vincenzo Di Benedetto (alias Spud) e Andrea Sanicola, e under 13, guidata da Armando Turturici e Giuseppe Giannavola Peppe, siamo pronti a scendere in campo.

Con il settore minibasket, con Emilio Galiano, Gianluca Rizza e Fabio Iacolino alla guida, puntiamo al successo nel campionato esordienti (2012-13) e scoiattoli (2013-14-15).A chiudere lo staff, l’instancabile Ottavio Rizza, già istruttore di minibasket e ora dirigente accompagnatore che segue tutti i settori giovanili dell’Airam con entusiasmo e competenza.

Dopo esperienze estive arricchenti a Ragusa e Soverato e dopo gli allenamenti estivi, continuiamo in palestra con rinnovato entusiasmo e la voglia di fare bene in vista degli imminenti campionati. Il nostro impegno va oltre la competizione: vogliamo promuovere la cultura del rispetto reciproco e del sano agonismo, elementi fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi. A breve molte esaltanti novità! Aiutaci a fare progredire il movimento cestistico del vivaio dell’Airam e a costruire insieme un futuro radiante per il basket a Caltanissetta!