San Cataldo, l’iniziativa del consigliere Rosario Sorce: una via dedicata a Ferdinando Maiorana

Per me è stato un gran piacere avere avuto l’approvazione di questa mia sentita Mozione anche se approvata a maggioranza……pero’ senza assolutamente alcuna nota polemica non posso sottrarmi nel vivere con amarezza l’uscita dall’aula di alcuni Consiglieri non appena in fase di trattazione del sottoscritto…..questa la dice lunga sulla sensibilità e sul rispetto verso la storia sancataldese e principalmente verso un Illustre concittadino Sancataldese nel cuore e nell’opera come racconta la sua autorevole e proficua azione e politica e sociale!!!

Questa Mozione è la naturale espressione di quanto pensa il sottoscritto di questo Illustre concittadino, ma ancor più di quanto la nostra Società sempre più smarrita e volubile….abbia sempre più bisogno di riappropriarsi della propria storia e delle proprie origine per poter affrontare meglio e con più criterio il futuro proprio e del contesto dove si vive e si opera.

Ora la richiesta passerà alla valutazione della Commissione Toponomastica di cui be sono componente e li porteremo tutti gli elementi storici del grande impegno che ha caratterizzato l’esistenza del Dott. Maiorana a favore della Nostra San Cataldo.

Per quanto riguarda la tematica sono sempre disponibile a condividere, esaltare ed solennizzare quei Nostri Concittadini di qualsiasi orientamento politico o sociale che hanno contribuito a fate grande la nostra Città che veniva Citata fino a qualche anno fa come esempio di fattibilità politica, sociale ed imprenditoriale in provincia ed in tutta la Sicilia grazie a personalità come il Dott. Ferdinando Maiorana. Cosa che sinceramente non vedo in questa società 4.0 sempre più’ dedica al personalismo e all’egoismo che porta come credo sia sotto gli occhi di tutti ad una sterile opera di sopravvivenza!!

Io mi rifaccio ai nostri avi che erano donne e uomini del fare…..sinceramente da sempre diffido e mi distinguo da quelli impegnati ad applicare la formula del dire purtroppo per noi è i nostri figli non ha portato nulla e porterà ahimè sempre meno.

Rosario Sorce