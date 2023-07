San Cataldo, “intollerabili rumori notturni in città”: i consiglieri chiedono alla Giunta di intervenire

I gruppi consiliari del Partito Democratico, Le Spighe e Riprendiamoci La Città hanno presentato una mozione per impegnare la Giunta ad adottare misure idonee per la cessazione delle intollerabili immissioni sonore nelle ore notturne per le vie della città.



“Negli ultimi anni, la nostra Città è sempre più interessata dal grave fenomeno delle intollerabili immissioni sonore provenienti da mezzi di trasporto quali automobili e motorini, dalle prestazioni evidentemente illecitamente manipolate, che interessano quasi tutti i quartieri della città, in special modo nel periodo estivo.

Il fenomeno è grave e preoccupante in quanto tali immissioni acustiche provenienti da area pubblica, che possono certamente essere definite intollerabili ai sensi dell’art. art. 844 codice civile, oltre a ledere la quiete pubblica, il diritto di tutti i cittadini alla vita familiare, alla salute e alla stessa proprietà, sono diretta conseguenza di comportamenti altamente pericolosi posti in essere da soggetti che sfrecciano a velocità elevatissime nelle vie della Città, in spregio ad ogni norma del Codice della Strada.



I cittadini sono stremati, preoccupati e chiedono a gran voce interventi immediati per far cessare tali fenomeni, che comportano la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Per questo abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di intervenire con quattro proposte concrete:

• convocare immediatamente e con estrema urgenza un tavolo tecnico, coinvolgendo tutti i vertici di sicurezza pubblica, quali il Prefetto di Caltanissetta, la Polizia Municipale di San Cataldo, la Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo, al fine di programmare una intensificazione dei servizi di controllo della circolazione stradale, soprattutto nelle ore serali e notturne;

• valutare l’installazione di autovelox fissi e mobili nelle strade interessate dal fenomeno, da attivarsi soprattutto nelle ore serali e notturne;

• prevedere turni di reperibilità straordinaria del personale di Polizia Municipale al fine di aumentare i controlli della circolazione stradale nelle ore serali e notturne e nei week-end;

• acquistare un congruo numero di telecamere mobili e/o fisse ed a sostituire ed aggiustare quelle eventualmente esistenti ma non funzionanti, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tenuto conto della gravità del fenomeno che la mozione mira a contrastare, dell’urgente necessità di porvi rimedio anche in considerazione dell’avanzare della stagione estiva, periodo in cui il fenomeno si aggrava particolarmente, è stato chiesto di convocare con urgenza un apposito Consiglio Comunale per discutere la problematica”.