San Cataldo, aperto uno sportello d’ascolto: protocollo tra APS “Noi per la salute – Tina Anselmi” e Comune

L’Associazione di Promozione Sociale “ Noi per la salute “- Tina Anselmi comunica di aver stipulato con l’Amministrazione Comunale di San Cataldo un protocollo d’intesa per l’apertura di uno sportello di ascolto per poter ricevere le istanze dei cittadini e offrire assistenza , al fine di far rispettare i principi fondamentali del Servizio Sanitario Nazionale.

Lo sportello avrà le seguenti principali finalità :

promuovere la diffusione di una cultura che valorizzi la fondamentale rilevanza sociale del diritto alla

salute e all’assistenza sanitaria nel rispetto delle normative vigenti ;

che tutelino i cittadini, i pazienti e le loro famiglie ;

tutela del diritto alla salute ;

favorire azioni di supporto e sostegno alle famiglie dei pazienti ;

promuovere centri di ascolto e servizi di informazione , orientamento, formazione , prevenzione e con-

sulenza ;

tutela del diritto alla salute ;

venzioni e nelle altre forme previste dalla legge ;

aderire a realtà federative e promuovere la costituzione di reti sociali, fondazioni, cooperative di solida-

rietà sociale e di altri organismi ;

promuovere l’organizzazione e la gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle

attività di interesse generale

nitarie mettendo a disposizione l’organizzazione dell’associazione nel presentare le istanze per il rispet-

to delle normative qualora queste non venissero applicate.

Lo sportello sarà operativo presso la Saletta antistante la Sala Comunale “ Paolo Borsellino “ del Municipio di San Cataldo.

Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di San Cataldo con a capo il Sindaco Avv. Gioacchino Comparato per la disponibilità dimostrata ed invitiamo i cittadini ad avvalersi di questo servizio.

Lo sportello sarà attivo il Martedì dalle 15 alle 18.