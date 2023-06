Eni: parte a Gela il progetto Start-Me Up per i giovani talenti

Start-Me Up, passione e innovazione a confronto: e’ il progetto presentato oggi nella Bioraffineria Eni di Gela, alla presenza delle istituzioni del territorio, e ideato da Joule, la scuola di Eni per l’impresa, con lo scopo di rilanciare il territorio siciliano partendo dai giovani e dal loro futuro.

Questa iniziativa, che avra’ come epicentro la citta’ di Gela, punta a dare a 80 giovani di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni, occasioni di formazione in ambito innovazione e soft skills utili per entrare nel mondo del lavoro, supportate da una squadra di esperti del settore e aziende del territorio in cerca di talenti.

L’intenzione e’ quella di supportare i giovani usciti dal sistema scolastico ma ancora inoccupati (neet) con l’obiettivo di offrire nuove opportunita’ professionali e imprenditoriali nella Regione Sicilia e con un focus specifico sul territorio gelese.