X edizione di “Una vita da social”: venerdì 19 maggio a Caltanissetta

La X edizione di “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante sui temi dei social network e del cyberbullismo, condotta dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni, venerdì 19 maggio giungerà a Caltanissetta. La precedente visita del truck in città era avvenuta nel corso dell’edizione del 2018.

I poliziotti della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale, in Piazza Umberto I, a bordo del truck allestito con un’aula didattica, a partire dalle ore 09.00, incontreranno alunni e studenti.

Saranno presenti il Questore della provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ed il direttore tecnico capo del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale “Sicilia Occidentale” dr Lo Cicero. All’evento di prossimità della Polizia di Stato parteciperanno anche Autorità Civili e Militari del Capoluogo.

I poliziotti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale di Caltanissetta, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, hanno tenuto 22 conferenze presso 20 istituti scolastici (scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado). Nel corso degli incontri sono oltre 2500 gli studenti e 300 gli insegnanti ai quali è stata veicolata la comunicazione istituzionale concernente la campagna educativa finalizzata alla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e dei pericoli della rete (cyberbullismo, cyberstalking, adescamento online, pedopornografia, hate speech, sicurezza informatica).

Nel corso dell’anno scolastico analoga campagna educativa è stata portata avanti dalla Questura di Caltanissetta e dai Commissariati di pubblica sicurezza di Gela e Niscemi. Anche in questo caso sono state svolte conferenze che hanno raggiunto circa 1500 studenti con i quali si è discusso sulle possibili strategie da mettere in atto per prevenire e contrastare gli abusi connessi all’utilizzo distorto degli strumenti informatici da parte dei ragazzi.

(foto: edizione del 2018)