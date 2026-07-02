Santa Caterina. Effettuata la pulizia della scalinata prospettica di via Principe di Castelnuovo

SANTA CATERINA. Nella giornata di oggi è stata effettuata la pulizia della scalinata prospettica di via Principe Castelnuovo, grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione Civili Volontari Antincendio, che ringraziamo sinceramente per la disponibilità e il senso civico dimostrati. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Natale.

Il primo cittadino ha confermato che nei prossimi giorni si procederà anche alla sostituzione degli adesivi antiscivolo su ogni pedata, per garantire maggiore sicurezza e restituire ulteriore decoro a uno dei luoghi più caratteristici del centro abitato caterinese. “Piccoli interventi – ha concluso- che contribuiscono a rendere la nostra città sempre più ordinata, sicura e accogliente. Continuiamo a lavorare per il bene della nostra comunità”.