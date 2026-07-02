Commissione Antimafia Ars, il 6 luglio incontro a Catania sull’emergenza criminalità

Fare il punto sulla recrudescenza della criminalita’ di stampo mafioso a Catania: e’ l’obiettivo dell’incontro tra la commissione regionale Antimafia, presieduta da Antonello Cracolici, lunedi’ 6 luglio, e i vertici dell’ordine pubblico. La commissione iniziera’ i lavori alle 11, in prefettura, dove incontrera’ il prefetto Pietro Signoriello, il procuratore capo della Dda di Catania, Francesco Curcio, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e il capo centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) di Catania, Felice Puzzo. Alle 15 e’ previsto un punto stampa in prefettura nel corso del quale la commissione Antimafia dell’Ars potra’ incontrare i colleghi giornalisti. (AGI)