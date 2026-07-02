Sessantaduenne ucciso in casa con diversi colpi d’arma da taglio

Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Matteotti, a Civitanova Marche, ucciso con diversi colpi d’arma da taglio. Un cugino della vittima ha lanciato l’allarme, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio le ultime ore di vita di Pennesi. Nessuna posta viene scartata anche se si ipotizza un omicidio avvenuto al culmine di una violenta lite in casa.

A fare la scoperta del cadavere è stato il cugino della vittima, allertato da un vicino di casa che, dopo aver sentito delle urla provenire dall’abitazione, lo ha avvisato non riuscendo a contattare il fratello di Pennesi. Quando il cugino è arrivato in casa ha trovato il corpo senza vita del parente e, all’interno dell’abitazione, la fidanzata della vittima, che è stata trattenuta all’interno di una delle volanti della polizia. (TgCom24)