Il rilievo. Carlo Vagginelli (PD) sui Distretti urbani commerciali: “Trapani agisce, mentre la Giunta Tesauro sonnecchia”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota del consigliere comunale del PD Carlo Vagginelli a proposito del tema legato al commercio locale.

“Apprendo con piacere che il comune di Trapani ha avviato l’iter per la costituzione di un Distretto urbano del commercio, un progetto ambizioso che propone di unire Comune, commercianti, artigiani, associazioni di categoria e cittadini, con l’obiettivo di rendere il centro urbano più vivo, attrattivo e sicuro.

Il mio entusiasmo però diventa amaro in bocca quando penso che il 3 dicembre 2025 ho avanzato la stessa proposta per la nostra città, che è stata approvata dall’intero Consiglio comunale e che da sette mesi giace ignorata nei cassetti dell’Amministrazione.

È un fatto, questo, che dimostra ancora una volta la scarsa lungimiranza e l’assenza della minima capacità di ascolto della Giunta Tesauro.

E dire che la costituzione di un Distretto urbano del commercio darebbe carattere strutturale agli interventi di supporto agli imprenditori della città, che invece rischiano di non produrre effetti reali se non inquadrati dentro una strategia complessiva.

Chi fa impresa nella nostra città, infatti, non ha bisogno solo di risorse finanziare, ha bisogno di essere coinvolto in un progetto di rilancio economico, urbanistico e sociale della città ed il Distretto urbano del commercio potrebbe essere uno strumento utile in questa direzione.

Anche per questo, dopo aver presentato la proposta di attivazione del Distretto, ho lavorato in sinergia con la deputata regionale PD On. Valentina Chinnici per la presentazione di una Mozione, già depositata all’Assemblea regionale siciliana, che punta proprio al rafforzamento di questo strumento di cooperazione e programmazione economica ed urbanistica.

Oggi la delibera della Giunta di Trapani annulla ogni alibi tecnico e burocratico, dimostrando che la strada da me proposta è percorribile.

Chiedo quindi al Sindaco Tesauro e all’Assessore Del Popolo per quali ragioni non abbiano provveduto ad attuare la delibera del Consiglio comunale del 3 dicembre 2025 e, soprattutto, chiedo loro di attivarsi subito avviando il percorso di coinvolgimento degli operatori economici per la costituzione del Distretto urbano del commercio. Ogni minuto di inerzia è un minuto perso per Caltanissetta”.