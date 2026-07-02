Serradifalco. Il 4 luglio nella sala Don Sturzo del palazzo comunale presentazione dell’8^ edizione di Performare Festival

SERRADIFALCO. Domenica 5 luglio, alle ore 19.30, presso la Sala Don Sturzo di Serradifalco, sarà presentato il programma dell’ottava edizione di Performare Festival, il progetto dedicato alla danza contemporanea e alla ricerca artistica.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le linee guida dell’edizione 2026, dal tema “Muoviti fermo” al programma di spettacoli, performance, residenze creative, workshop e attività che, dal 5 all’11 luglio e dal 26 al 31 luglio, coinvolgeranno Serradifalco, Milena e San Cataldo.

Interverranno le direttrici artistiche Simona Miraglia e Amalia Borsellino del Collettivo SicilyMade, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Serradifalco, gli artisti ospiti, i partner e i sostenitori del festival.

A seguire, alle ore 21.00, presso Largo Fonte, prenderà il via il programma artistico dell’anteprima con “ELEONORAE”, performance ideata e interpretata da Rachele Montis, produzione Fattoria Vittadini. La cittadinanza, gli operatori culturali e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.