Ponte Messina, Schifani: “Salvini sta facendo ottimo lavoro, Sicilia e Calabria faranno la loro parte”

“Il ministro Matteo Salvini sta facendo un ottimo lavoro” sulla realizzazione del Ponte di MESSINA. “Innanzitutto, il prossimo 30 maggio è convocata l’assemblea straordinaria della società Ponte sullo Stretto per la nomina degli organi sociali per l’attivazione di tutte le procedure propedeutiche per l’attivazione dell’appalto”. Lo ha detto a Radio Anch’io il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani parla del Ponte sullo Stretto.

“L’appalto che rinasce è quello che fu bloccato da una norma del governo Monte che aveva rescisso un contratto in essere – dice – Detto questo, il ministro sta lavorando molto alacremente. Io sono molto fiducioso. La Sicilia e la Calabria faranno la loro parte, ma non sarà una copertura significativa quella che potremo osare. Però faremo la nostra parte”. L’indicazione del costo complessivo dell’opera è di 13,5 miliardi di euro. “Noi, ripeto, faremo la nostra parte e ci confronteremo con il governo, ma c’è la buona volontà sia della Sicilia che della Calabria di esserci. E’ un’opera fondamentale”.