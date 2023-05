L’AC Caltanissetta ha formato 32 nuovi Ufficiali di Gara

Si sono svolti martedì 9 maggio gli esami dai quali sono usciti 32 nuovi Ufficiali di Gara presso l’AC Caltanissetta. Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo ha rivolto immediatamente le congratulazioni, sue e della Delegazione, ai neo Ufficiali si Gara.

Sono 19 Commissari di Percorso, 5 verificatori tecnici e 8 verificatori sportivi, che hanno sostenuto gli esami con la Commissione presieduta da Alessandro Battaglia, Direttore di Gara Internazionale e Presidente della Commissione Velocità in Salita ACI Sport.

Salgono così ad oltre 148 gli Ufficiali di Gara formati nel corso del 2023 dalla Delegazione ACI Sport Sicilia attraverso i corsi e gli esami.

I neo Ufficiali di Gara hanno avuto occasione di prendere confidenza direttamente con un’auto da competizione ed i relativi dispositivi di sicurezza.

-“La formazione più importante inizia adesso, dopo gli esami – afferma Daniele Settimo – l’esperienza sul campo è il modo più efficace per mettere in pratica quanto appreso durante il corso. Complimenti a tutti, docenti ed allievi, per l’ottimo esito degli esami, risultato che conferma l’elevato livello di preparazione. La nostra regione si è notevolmente arricchita di figure fondamentali per l’automobilismo sportivo grazie all’impegno dei formatori ed alla passione dei candidati”-.