Salvini: “Italia lasciata sola sui migranti per egoismi in Ue”

“Me lo auguro perché l’Italia è lasciata da sola”. Così il ministro Matteo Salvini a Siena ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla richiesta del presidente Sergio Mattarella all’Ue di superare “norme preistoriche” in tema di accoglienza.

“Alcuni egoismi lasciano l’Italia totalmente da sola e da soli non possiamo affrontare un fenomeno enorme come questo. Mi auguro che fra Bruxelles, Berlino e Parigi si passi dalle parole ai fatti”, ha aggiunto Salvini in visita a un’opera Anas. “Le frontiere italiane sono frontiere europee, non può l’Italia da sola farsi carico di mezzo mondo, è evidente”.