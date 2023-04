Policlinico, il rettore della Kore di Enna Francesco Tomasello: “No a forme di campanilismo obsolete”

“No a forme di campanilismo obsolete e potenzialmente dannose per la formazione dei medici e delle professioni sanitarie che è essenziale per la funzionalità presente e futura del servizio sanitario regionale”. Lo dice il Rettore dell’Università Kore, Francesco Tomasello, a proposito dell’istituzione del quarto Policlinico, la cui sede è contesa tra Enna e Caltanissetta. I costi della mobilità dei pazienti siciliani verso altre regioni , si legge nella nota diffusa dalla Kore , non si limitano a quelli del bilancio regionale, ma incidono pesantemente anche sui bilanci familiari.

“Per queste ragioni, il dibattito va spostato su orizzonti molto più ampi di quelli di una sola città o di una sola provincia o di una sola università. Il sistema universitario siciliano e la Regione Siciliana – dice Tomasello – opereranno certamente insieme per garantire la formazione medica ed infermieristica al servizio della futura Sanità siciliana anche con il concorso della Kore. L’Università Kore di Enna – aggiunge – con la sua Facoltà di Medicina e Chirurgia apre ad un processo di aggregazione di tutte le risorse migliori con un progetto ambizioso di integrazione ed inclusione».