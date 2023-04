M5S, l’ex viceministro Cancelleri dice addio: “Deluso da Conte. Movimento distrutto non ha più consensi, sono degli improvvisati”

Giancarlo Cancelleri, ex viceministro e punti di riferimento in Sicilia dei grillini, ufficializza il suo divorzio dal Movimento Cinque Stelle. Cancelleri lo ha annunciato in un’intervista rilasciata a Qds.it: “Oggi il Movimento è distrutto e non ha più consensi. Quello in cui ero io era un gruppo capace di fare attivismo nel territorio, arrivavano i risultati, si eleggevano i sindaci, si valorizzavano le proprie risorse – dichiara Cancelleri – una prima delusione è arrivata quando ho incontrato l’ultima volta Giuseppe Conte. Fui io a dirgli che gli sconsigliavo altre deroghe alla regola del terzo mandato. Gli dissi anche, però, che per me era importante che lui potesse valutare un impegno da parte mia e di altri che volevano ancora spendersi per la causa. E allora gli proposi di fare una lista civica a Catania con me candidato a sindaco e che avesse l’appoggio del Movimento. Lui mi rispose che questo significava eludere una regola. Ricordo che quel giorno si chiuse la votazione online per il sostegno a Majorino a Milano. E io lo feci notare a Conte”.

Cancelleri prosegue: “Dissi a Conte: avete appena dato l’appoggio a uno che fa politica da trent’anni e il problema sarei io che mi candido a sindaco? Nessuno si è degnato di fare neanche una telefonata. In compenso hanno fatto dei video contro di me in cui mi hanno riempito di insulti per avere avanzato una proposta (Cancelleri appoggiava l’ex sindaco di Catania Enzo Bianco) tre mesi fa quando eravamo ancora in tempo per fare le cose per bene. Oggi sono arrivati alla mia conclusione fuori tempo massimo e con un candidato debole. Sono davvero degli improvvisati, quantomeno dovrebbero fare dei video adesso in cui fanno delle scuse pubbliche e dicessero: Giancarlo avevi ragione”.