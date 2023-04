La maxi rissa al matrimonio: calci e pugni tra 10 persone (comprese donne incinte)

La maxi rissa dopo il fatidico sì. Folle matrimonio a Settimo Milanese, dove una cerimonia nuziale è finita con tre feriti e quattro denunciati dopo una zuffa scoppiata tra i componenti di due famiglie. Tutto è successo nel tardo pomeriggio del 1° aprile in un ristorante di via Meriggia, dove si stava tenendo il banchetto per celebrare il matrimonio tra due giovani.

All’improvviso, probabilmente a causa dell’alcol, in sala è partito un incredibile scontro a calci e pugni che ha coinvolto almeno una decina di persone. Per placare gli animi è stato necessario l’intervento dei carabinieri, che alla fine hanno indagato per rissa aggravata due 18enni, un 15enne e un 40enne, tutti romeni residenti fuori Milano.

Tre persone hanno invece avuto bisogno del trasporto in ospedale: uno dei 18enni è finito al San Paolo, da dove è stato dimesso con una prognosi di otto giorni, mentre una 29enne incinta è stata accompagnata al San Carlo e una 30enne, anche lei in stato interessante, è stata ricoverata al San Paolo.