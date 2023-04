Frate Cappuccino di Caltanissetta, da Stromboli a Ginostra per messa di Pasqua in terrazza privata perche la chiesa è inagibile

Santa messa di Pasqua, nel piccolo borgo di Ginostra alle Eolie (Me), celebrata in una terrazza privata, messa a disposizione da Mario Lo Schiavo. La chiesa di San Vincenzo Ferreri è inagibile per via di importanti lavori edili. Per volontà dell’arcivescovo Giovanni Accolla, che non ha voluto fare mancare la parola di Dio alla piccola comunità, fra Raphael Antonio Rivera Couriyu, cappuccino della Chiesa di San Michele di Caltanissetta, è arrivato a Ginostra da Stromboli, nonostante le condizioni meteo non favorevoli, con un gommone privato.

Alla Santa Messa, celebrata stamane alle 8.30, hanno preso parte undici abitanti. Il frate è ripartito subito verso Stromboli.