“Emergenza” Migranti: il Papa invita in Vaticano il sindaco di Lampedusa

Il Papa ha invitato il sindaco di Lampedusa , Filippo Mannino, in Vaticano dopo aver ricevuto una lettera in cui sfogava la sua grande amarezza in seguito al doppio naufragio in acque maltesi che ha portato le salme di otto migranti sull’isola.

La stessa missiva-sfogo era stata indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il Pontefice lo ha fatto contattare invitandolo per un incontro che dovrebbe avvenire dopo Pasqua. Lampedusa, dieci anni fa, e’ stata la prima meta di un viaggio apostolico al di fuori del Vaticano.