Dimesso dal Gemelli, il Papa abbraccia una coppia che ha perso la figlia

Dimesso dal Policlinico Gemelli, Papa Francesco ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia nella notte.

E’ stato un momento di grande commozione per la folla che si è raccolta per salutare il Santo Padre. Uscendo dall’auto a bordo della quale stava lasciando l’ospedale per tornare in Vaticano, Bergoglio ha avvicinato i due coniugi e si è fermato a pregare insieme a loro.

L’incontro e il dialogo con il Santo Padre

Prima la mamma della piccola, Angelica, affetta da una malattia genetica, si è buttata sul petto del Papa. Poi sommessamente, tra i singhiozzi e le lacrime, ha sussurrato a Bergoglio “grazie, preghi per noi”. Dopo la mamma, anche il papà della bambina si è rivolto al pontefice, sempre con la voce strozzata dal pianto, e gli ha detto: “Lei l’ha conosciuta, Santità. Quando era venuto a Casal Bertone l’ha tenuta in braccio, la nostra Angelica”. Il Papa ha infine preso le mani dei coniugi e tutti e tre insieme hanno pregato con un’Ave Maria. Infine Francesco ha benedetto i genitori colpiti dal tremendo lutto.