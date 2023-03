Nuove iniziative per Caltanissetta sicura: il Prefetto incontra il Sindaco e i rappresentanti dei commercianti

Nella mattinata di ieri il Prefetto di Caltanissetta, dott.ssa Chiara Armenia, alla presenza del primo cittadino Arch. Roberto Gambino, ha incontrato presso la Prefettura il presidente della Confcommercio e i rappresentanti della Confesercenti, dell’ASCOM e dei commercianti del centro storico.

L’incontro, che fa seguito a diverse riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica già convocate dal Prefetto nel mese scorso in seguito a taluni accadimenti che hanno interessato alcune attività commerciali di Caltanissetta, ha avuto come preminente obiettivo quello di avviare, con un approccio sinergico e in uno spirito collaborativo, strategie di cooperazione e di cittadinanza attiva che, unitamente all’operato delle Forze di polizia, contribuiscano ad accrescere la sicurezza percepita in città.

Nel corso della riunione, il Prefetto ha evidenziato l’impegno delle Istituzioni nell’approntare diverse misure finalizzate alla prevenzione al contrasto della criminalità nel Capoluogo. In particolare, nel sottolineare l’importanza di quelle a carattere preventivo che fungono da deterrente contro la commissione di episodi criminosi, il Prefetto ha ribadito l’importanza dei sistemi di videosorveglianza, anche privati, che, grazie al collegamento con le Sale operative delle forze dell’ordine, oltre a svolgere una funzione dissuasiva, offrono spunti essenziali nell’attività di indagine per l’individuazione dei responsabili. In proposito, il Prefetto ha richiamato gli esiti di recenti riunioni tecniche di coordinamento nel corso delle quali si è provveduto ad approvare due diversi progetti presentati dal Comune di Caltanissetta, nell’ambito di linee di finanziamento previste dal Ministero dell’Interno, finalizzati a estendere il tracciato del sistema di video sorveglianza già esistente ad altre e sensibili zone della città.

Peraltro, nella circostanza, il Sindaco, nel confermare l’azione concreta delle Istituzioni, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti che hanno colpito taluni esercizi commerciali, ha riferito che proprio su proposta del Prefetto, sono stati avviati i lavori per la stipula di un “Patto di vicinato” che mira a stimolare forme di vigilanza partecipata della cittadinanza sul territorio, attraverso la reciproca attenzione, al fine di contribuire all’attività di prevenzione.

Tale iniziativa ha incontrato il favor di tutti i rappresentanti delle confederazioni presenti che hanno assicurato la massima collaborazione per l’attuazione del Patto una volta siglato.

Inoltre, durante lo svolgimento della riunione, a fronte di talune specifiche richieste da parte dei presenti, il Sindaco ha assicurato il massimo impegno anche da parte dell’Amministrazione comunale che sta lavorando sulla realizzazione di un nuovo progetto per migliorare l’illuminazione in alcune aree della città, nella consapevolezza che tale accorgimento svolge un importantissimo ruolo deterrente contro la commissione dei reati comuni e predatori.

In chiusura, infine, il Prefetto, nel rimarcare la necessità di accrescere la consapevolezza della cittadinanza e di promuovere azioni condivise in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte, ha richiamato l’importanza dell’adozione da parte degli esercenti di efficaci misure di difesa passiva. Al riguardo, i rappresentanti delle confederazioni hanno espresso massima condivisione e hanno assicurato piena disponibilità ad avviare un’opera di sensibilizzazione dei loro iscritti sul tema, anche in considerazione delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di strumenti di difesa passiva.