Governo Meloni: Musumeci insedia Comitato per Piano mare con undici ministri

“Siamo un Comitato interministeriale e quindi di coordinamento di politiche pubbliche ma siamo soprattutto un luogo di ascolto aperto ai produttori di economia del mare, dove raccogliamo la sfida del superamento delle criticita’ che riducono le potenzialita’ strategiche di questa grande risorsa che e’ il mare. Attraverso questo organismo istituzionale, fortemente voluto dal presidente MELONI, il governo vuole cogliere tutte le straordinarie potenzialita'”.

Lo ha detto il ministro Nello Musumeci alla riunione di insediamento del Cipom, il Comitato interministeriale per le politiche del mare, che si e’ tenuto a palazzo Chigi. Undici sono i dicasteri che ne fanno parte e che hanno competenze nel settore marittimo.

“Il nostro primo obiettivo – ha aggiunto Musumeci – e’ dare risposte agli operatori che in passato hanno lamentato scarsa capacita’ di dialogo con l’Amministrazione pubblica, ostacoli alla loro attivita’ da parte di una legislazione inadeguata, insufficienti canali di ascolto per fare sentire la loro voce”. Il ministro per le Politiche del mare ha illustrato il metodo di lavoro attraverso sessioni monotematiche per affrontare le molte questioni che gia’ sono all’attenzione delle Amministrazioni e segnalate dai soggetti interessati (Codice della navigazione, pesca, cantieristica, concessioni, crocierismo, zone economiche esclusive, attivita’ subacquee, ambiente, turismo) che richiedono spesso modifiche alla legislazione vigente.

“Abbiamo anche l’occasione irripetibile – ha aggiunto Musumeci – di una concertazione sinergica tra pubblico e privato con la redazione, entro il prossimo luglio, del primo Piano nazionale del mare”. Il ministro ha anche annunciato un ciclo di iniziative, a partire dall’undici aprile, per la celebrazione della Giornata del Mare, promosse in tutto il territorio nazionale. Ai lavori d’insediamento hanno preso parte i ministri Calderoli, Crosetto, Pichetto Fratin e Santanche’, i viceministri Rixi e Cirielli, i sottosegretari Albano, La Pietra, Mazzi e Perego.