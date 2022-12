Sicilia, Siracusa: maltratta e rompe il setto nasale alla madre, arrestato 34enne

I carabinieri della Stazione di Carlentini, in provincia di Siracusa , hanno arrestato un pregiudicato 34enne per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. Non era la prima volta che l’uomo maltrattava la madre convivente,destinata a di quotidiane e insistenti richieste di denaro.

Ieri sera, dopo l’ennesimo rifiuto, l’uomo ha aggredito la donna con calci e pugni, provocandole la frattura del setto nasale prima di allontanarsi dall’abitazione. I Carabinieri di Carlentini, informati da una telefonata, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato, associandolo alla casa circondariale di SiracusaCavadonna. Alla vittima, soccorsa dal 118, sono state riscontrate lesioni guaribil