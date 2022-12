Sbarco autonomo a Sampieri nel Ragusano. Un barchino in vetroresina ha quasi raggiunto il porticciolo. A bordo 30 persone tutte originarie del Bangladesh, e alcune infreddolite perche’ si erano gettate in acqua per raggiungere piu’ rapidamente la riva. Subito la gente del posto si e’ prodigata a cercare coperte e indumenti asciutti. (Foto di repertorio)