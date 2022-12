San Cataldo, raduno Smart: targa per la Polizia

Stamattina un equipaggio della Polizia di Stato, a bordo della smart della Questura di Caltanissetta, è stato ospite del raduno organizzato dal Sicilia Smart Club, i cui soci sono in visita a San Cataldo per una passeggiata tra gli itinerari storico-culturali-gastronomici del nostro territorio.

La smart della Polizia di Stato è destinata ai servizi di pattugliamento in particolari aree del territorio cittadino, come il centro storico, caratterizzato da strade più strette e a traffico limitato. I soci del club, dopo una passeggiata con le minicar che hanno sfilato in corteo per le vie della città, hanno donato una targa di ringraziamento alla Polizia di Stato.