Qatar 2022: tutti i numeri di Leo Messi, capitano supereroe

Lionel Messi ha vinto la sua prima Coppa del Mondo con l’ Argentina e da oggi potra’ essere definitivamente paragonato a Diego Armando Maradona quale giocatore piu’ forte di sempre, forse insieme al solo Pele’. E’ stato il giocatore-chiave di questa Argentinae di questo incredibile finale contro la Francia, finita 7-5 dopo i calci di rigore, finale nella quale la ‘pulce atomica’ ha segnato 3 reti, due su rigore.

Questi alcuni numeri del fuoriclasse argentino: 6. Il numero dei ‘poker’ realizzati durante gli anni al Barcellona (2004-21). A questi si aggiungono 41 triplette e una cinquina. 7. Il numero di ‘Palloni d’oro’, il premio individuale piu’ prestigioso del calcio, vinti da Messi dall’inizio della sua carriera (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), dovuto in piu’ del suo rivale storico, il portoghese Cristiano Ronaldo. 13. Il numero di gol segnati in cinque partecipazioni alla Coppa del Mondo.

Ha segnato sette gol ai Mondiali in Qatar, piazzandosi al secondo posto nella classifica dei marcatori dietro a Kylian Mbappe’ (8). Argentina ai Mondiali, davanti a Gabriel Batistuta (10). 14. Il numero di gol segnati in una singola stagione in Champions League nel 2011-2012. Un record che e’ stato battuto da Cristiano Ronaldo due anni dopo (17).

Il numero di anni trascorsi a Barcellona tra il suo arrivo nelle giovanili all’eta’ di 13 anni (nel 2000) e la sua partenza per Parigi. 21 e’ anche il numero di giornate consecutive in cui Messi ha segnato nella Liga (stagione 2012-13). 26. Il numero di partite della Coppa del Mondo che l’argentino ha giocato. Messi ha conquistato il record in Qatar, superando il tedesco Lothar Matthaus. 26. Il numero di gol segnati dal Barca contro gli acerrimi rivali del Real Madrid in 45 ‘clasici’ giocati in tutte le competizioni. 28. Il minuto del suo ultimo gol per il Barca, contro il Celta Vigo il 16 maggio 2021, una sconfitta casalinga per 2-1 che significava che il titolo era andato. Si e’ sfortunato nella partita successiva.

35. Il numero di trofei conquistati dal fantasista argentino con la maglia del Barca. Questo include quattro Champions League, dieci campionati spagnoli, sette Copa del Rey, tre Supercoppe europee, otto Supercoppe spagnole e tre Coppe del Mondo per club. 50. Il numero di gol segnati da Messi nella Liga nelle 38 partite della stagione 2011-12, un record in un campionato importante. In quella stagione ne ha segnati 73 in tutte le competizioni (un altro record).

Lo stipendio netto di Messi al Barcellona in milioni di euro nella stagione 2018-2019, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo. Nel 2017, l’argentino ha firmato un enorme prolungamento del contratto di cinque anni per un valore stimato di circa 555 milioni di euro, sempre secondo il quotidiano. Il suo stipendio fisso e’ stato portato a 61 milioni di euro all’anno, a cui si aggiungono un bonus alla firma, un bonus fedelta’ ei diritti d’immagine annuali. A Parigi, secondo la stampa francese, l’argentino guadagnerebbe circa 40 milioni di euro netti all’anno, superati solo da Mbappe’ grazie al suo nuovo contratto firmato nel maggio 2022 che gli frutterebbe 72 milioni di euro lordi all’anno. 172.

Il numero di presenze in Nazionale. Detiene il record dal 28 giugno 2021. Ha superato il suo connazionale ed ex compagno di squadra al Barcellona Javier Mascherano nell’ultima partita del gruppo di Copa America contro la Bolivia. 474. Il numero di gol segnati da “La Pulce” nel campionato spagnolo nelle sue 520 partite con il Barcellona (0,91 gol a partita), il miglior totale nella storia della Liga. Davanti a Ronaldo (451). 542. Il numero di vittorie con il Barca in 778 partite (un altro record). 671. Il numero di gol segnati dal Barcellona in tutte le competizioni. Sono 28 in piu’ di quelli segnati da Re Pele’ con il Santos tra il 1956 e il 1974. 390 milioni di euro.

Il numero di follower della star argentina su Instagram. Si tratta di uno dei piu’ grandi account del social network, molto piu’ seguito di quello del PSG (64,3 milioni). L’arrivo di Leo Messi a Parigi ha comunque permesso al club della capitale di vedere crescere in modo significativo il numero di “follower” sui suoi vari account.