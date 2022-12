Papa Francesco: “Ratzinger è un santo, non ho toccato Statuto di emerito”

“Benedetto XVI “e’ un santo. E’ un uomo di alta vita spirituale”. Papa Francesco nell’intervista alla testata spagnola Abc, pubblicata integralmente oggi, conferma di recarsi spesso da Ratzinger al monastero Mater Ecclesiae e di non aver toccato lo statuto di Papa emerito. A febbraio ricorrera’ il decimo anniversario delle dimissioni di Benedetto XVI.

“Lo visito spesso e ne esco edificato dal suo sguardo trasparente”, ha risposto Francesco. “Vive nella contemplazione… E’ di buon umore, e’ lucido, molto vivo, parla piano ma segue la conversazione. Ammiro la sua intelligenza. E’ grande”.

Cosa apprezza di piu’ di Benedetto XVI? “E’ un santo. E’ un uomo di alta vita spirituale”. Quando vediamo le foto recenti di Benedetto, a 95 anni, sorge l’inevitabile riflessione che sarebbe stato estremamente difficile per lui governare la Chiesa se non si fosse dimesso.

“Il futuro inganna sempre, quindi non mi lascio coinvolgere…”, risponde Bergoglio che poi a una domanda sullo statuto del Papa emerito (sara’ lasciato cosi’ o sara’ ben definito?) risponde: “No. Non l’ho toccato per niente, ne’ mi e’ venuta in mente l’idea di farlo. Sara’ che lo Spirito Santo non ha interesse che io mi prenda cura di quelle cose”.