Nel 2022 12mila sanzioni per guida stato ebbrezza, +40% sul 2021

Nel 2022 sono stati effettuati 395.024 controlli da parte della Polizia stradale e dall’Arma dei carabinieri, molti dei quali avvalendosi anche di etilometri e precursori (+22% rispetto all’anno precedente); 12.322 le persone sanzionate per guida in stato di ebbrezza alcolica (+40,5% rispetto al 2021) e ritirate complessivamente 27.975 patenti (+ 25%) e 36.000 carte di circolazione (+16%).

Questi i numeri diffusi sul sito del Viminale. “Uno sforzo comune con un unico obiettivo: evitare le stragi sulle nostre strade”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un’intevista rilasciata oggi al giornale Avvenire. Piantedosi ha anche annunciato che, in vista delle prossime festività, verrà emanata un’apposita direttiva finalizzata a un rafforzamento dei controlli lungo le arterie più a rischio. “L’incremento – ha specificato – dovrà fare affidamento sulla pianificazione di servizi mirati durante i giorni, nei luoghi e negli orari in cui si verificano più incidenti”.