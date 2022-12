Mbappe diventa il giocatore più giovane a segnare 12 gol ai mondiali

Kylian Mbappe è diventato il giocatore più giovane a segnare 12 gol in Coppa del Mondo con i tre gol, che non sono però bastati, segnati nella finale del mondiale di Qatar 2022 contro l’ Argentinache si è laureata campione del mondo ai calci di rigore. L’attaccante ha ridato speranza ai Bleus dal dischetto all’80’, prima che uno straordinario tiro al volo raddrizzasse le cose appena 97 secondi dopo al Lusail Stadium, dove il calcio di rigore di Lionel Messi e un gol di Angel Di Maria avevano apparentemente portato l’ Argentina in controllo.

Portando il suo bottino in Coppa del Mondo a 12 gol, Mbappe è il giocatore più giovane a raggiungere la doppia cifra alle finali – 23 anni e 363 giorni – superando il record di Gerd Muller (24 anni, 226 giorni). La stella del Paris Saint-Germain è anche diventato il quinto giocatore nella storia della manifestazione a segnare in due finali. Mbappé, inoltre, è diventato il miglior marcatore di sempre nelle finali dei Mondiali e il secondo a siglare una tripletta in finale da Geoff Hurst nel 1966.