Iginio Massari, mangiate prodotti italiani e sarete felici

“La cucina italiana e i prodotti italiani sono da difendere a spada tratta. Io ho girato tutto il mondo ma prodotti di certe tipologie come quelli che ci sono in Italia in altri parti non ci sono. I confronti li vinciamo sempre, prodotti agricoli o prodotti lavorati, in qualsiasi settore dell’alimentare siamo vincenti al 100 per cento. Mangiate prodotti italiani e sarete felici”. Lo ha detto il maestro pasticcere Iginio Massari su Twitter in occasione dell’incontro, tenutosi ieri, col ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida.

“Oggi ci siamo incontrati perché dobbiamo vincere una battaglia che – ha rimarcato il ministro Lollobrigida – il maestro Massari porta avanti da ben 22 anni: avere la possibilità di riconoscere attraverso un riconoscimento ufficiale dello Stato italiano alle eccellenze italiane per permettore di fregiarsi del nostro tricolore a coloro che lo hanno reso forte anche in settori importanti come la nostra cucina che è alimentazione ma soprattutto cultura”