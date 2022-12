Secondo lei il governo di Giorgia Meloni può migliorare il Paese? “Spero di sì. Vede, sono concetti che la sinistra per molto tempo ha ostracizzato, stravolgendone il significato. ‘Merito’ per esempio significa il contrario di ‘privilegio’: indica la possibilità di eccellere per chiunque, indipendentemente dai suoi natali”. Così il leader di FI, Silvio Berlusconi, in un’intervista a ‘Panorama’.