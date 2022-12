Diritti umani: Garante, cambiare la logica dei Cpr migranti

“I Cpr sono attualmente uno strumento inadeguato per affrontare dei flussi migratori che riguardano l’Unione europea con numeri che non sembrano destinati a diminuire”. Lo dice all’AGI il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta’ personale, Mario Palma, in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani istituita dall’Onu che si celebra il 10 dicembre. “Occorre cambiare la logica dei Centri di permanenza per il rimpatrio, Cpr – spiega il Garante – devono dare supporto alle persone. Sappiamo che molti di questi migranti non verranno rimpatriati e, quindi, tanto vale riuscire ad avere una funzione cosiddetta ‘pedagogica'”