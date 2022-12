Caltanissetta, capoluogo senza una festa in piazza per Capodanno. Governo della Città vuoto di idee ed incapace

Tutto il mondo si appresta a salutare l’arrivo del nuovo anno, con vari festeggiamenti nelle piazze, dalla più grande alla più piccola, con eventi diversi ma che hanno comunque il solo scopo di regalare alcune ore di spensieratezza. Noi nisseni invece ci limiteremo a guardarli in tv o se vorremo partecipare, saremo costretti ad “emigrare”. Da quello pubblicato sulla pagina Facebook “La Piazza del Natale”, si leggono una serie di eventi, ma si passa bruscamente dal 30 Dicembre direttamente al 2 Gennaio, quindi per il 31 non è previsto nulla.

Cari amministratori, in molti vi hanno voluto bene, ma penso che dopo questa ennesima dimostrazione di incapacità organizzativa e, cosa peggiore, mancanza di rispetto per i cittadini, ogni ulteriore tentativo di un “ritorno di fiamma “ sia improbabile. Siete ben 9 assessori, di cui addirittura uno con delega specifica al centro storico e nonostante questa task force amministrativa, la Piazza rimarrà spenta e silente la notte più festosa dell’anno ? Non riesco proprio a credere che nessuno di voi abbia pensato alla notte di San Silvestro. Non lamentatevi però se poi vi criticano, se qualcuno dirà “caltatristezza”, “città morta”. Molti giovani inoltre, rientrati per festeggiare il periodo natalizio, essendo costretti a vivere fuori sede per lavoro o studio, dovranno recarsi in altre città, per stare con amici e festeggiare il nuovo anno, con tutti i rischi che ciò comporta, visto che da noi non esistono più neanche discoteche. Evitate cortesemente anche di vantarvi con eventi organizzati da altri, sui quali avete messo il vostro “sigillo”, di vostro per queste Feste cosa avete organizzato? Eventi culturali, che, con tutto il rispetto per la cultura, sappiamo benissimo che coinvolgono poche e sempre le solite persone. Bancarelle, rimaste molto spesso vuote o spente. Se proprio siete a corto di idee, guardatevi attorno, non è difficile, ma se proprio non riuscite affidatevi a qualcuno del settore, possibilmente nisseno. Non prendete neanche la scusa che mancano soldi, perchè per altre iniziative ne spendete a iosa.

Volendo siete ancora in tempo, potreste organizzare una semplicissima discoteca in Piazza, come fatto anni fa, basta un palco ed un Dj, se mancano i soldi ditelo, facciamo una colletta o al limite vi autotassate, ma lasciare una città in silenzio la notte del 31, la dice lunga sul rispetto che dimostrate di avere anche per chi è solo o per chi non può permettersi cenoni, veglioni o recarsi fuori sede. Vero è che pensate, tramite bonus ed altro, ai meno fortunati, ma c’è gente che vive sola e magari un contributo economico, sempre che lo riceva, non è sufficiente a farlo sentire “meno solo”; un qualsiasi evento quella sera potrebbe distrarlo e magari non fargli pensare ad altro. Spero, e ve lo dico con tutto il cuore, di sbagliarmi e di essere smentito. Mi auguro vivamente che ci ripensiate o che sia già in itinere una sorpresa che vorrete comunicare solo all’ultimo istante per farci una bella sorpresa.

Ad Maiora