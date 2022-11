Sicilia, ordigno esplode davanti a ingresso bar a Siracusa: indagini in corso

Un ordigno artigianale e’ esploso contro l’ingresso di un bar in viale Santa Panagia, nella zona nord di Siracusa. La deflagrazione, avvenuta intorno all’una di questa notte, ha danneggiato la saracinesca del locale e sono in corso gli accertamenti per la conta dei danni.

Sono stati i residenti, svegliati dall’esplosione, a chiedere l’intervento della polizia. Gli agenti della Squadra mobile hanno avviato le indagini ed ogni ipotesi resta aperta, tra cui quella che porta al racket delle estorsioni. Prelevate le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire agli autori dell’intimidazion