Sicilia, Demolito ponte medievale nel Palermitano: Anas, avuti ok da enti

La demolizione del ponte Garziolo, “inizialmente non prevista nel progetto originario dei lavori Anas“, si e’ “resa necessaria” nell’ambito degli interventi di sistemazione idraulica dei principali corsi d’acqua interessati dai lavori di ammodernamento in corso lungo la strada statale 121. In particolare, lungo il torrente Azzirolo, si e’ reso necessario un intervento di riprofilatura della sezione fluviale e messa in sicurezza per prevenire rischi alla pubblica sicurezza.

Lo afferma Anas dopo le accuse dell’associazione Bc Sicilia che ha presentato una denuncia alla procura di Termini Imerese sulla demolizione del ponte medioevale.

Tale intervento, prosegue Anas, prevedeva la demolizione del ponticello che peraltro, data la sua ridotta luce, in occasione degli eventi alluvionali del novembre 2018 aveva impedito il deflusso delle portate idrauliche, determinando l’esondazione del torrente e l’allagamento della carreggiata stradale. Per l’esecuzione di tali lavori, Anas assicura di avere acquisito i pareri prescritti dalla normativa vigente.

In particolare, la Soprintendenza dei Beni culturali ed Ambientali di Palermo ha fornito il nulla osta nel mese di luglio 2021, mentre quello dell’Autorita’ di Bacino competente e’ stato recepito del mese di settembre dello stesso anno. La Conferenza dei Servizi, per l’approvazione di tali interventi, “si e’ conclusa positivamente con l’emissione del Decreto di Intesa Stato Regione datato 9 dicembre 2021”, conclude Anas.