Pallavolo B2 femminile, la Logos Ardens Comiso in trasferta a Caltanissetta

La Logos Ardens Comiso in trasferta contro il Traina srl Caltanissetta. La gara, valida per la settima giornata del campionato di B2 femminile, girone M, si gioca sabato alle 18 al PalaCannizzaro di Pian del Lago: la squadra comisana avrà di fronte una delle squadre più forti del torneo che finora ha vinto 5 delle sei gare disputate, uscendo sconfitta solo una volta, per 3-2.

«La trasferta di Caltanissetta è per noi un impegno quasi proibitivo – spiega l’allenatore Giacomo Tandurella – la Traina Caltanissetta è la seconda forza del campionato, una squadra costruita per cercare di vincere il campionato e fare il salto di categoria. La squadra si è preparata bene in settimana, stiamo verificando la condizione di tutte le atlete, qualcuno ha problemi fisici ma pensiamo di riuscire a superarli. In ogni caso cercheremo di mettere in campo la migliore formazione possibile. Siamo coscienti dei nostri limiti, ma anche delle ampie possibilità di miglioramento. Domenica scorsa, contro l’Ericina, altra corazzata del campionato, siamo riusciti solo per un breve tratto a reggere l’urto e contrastare la più quotata avversaria. Il nostro sforzo, deve essere quello di ampliare il più possibile questa capacità di resistenza, in cui siamo capaci di giocare alla pari e di portarci così su punteggi più alti e giocarci così la partita».

La Logos Ardens ha cinque punti in classifica, frutto di due vittorie su sei gare disputate (una delle quali al tie-break. Si trova appena sopra la zona retrocessione. In questo campionato a quattordici squadre saranno quattro le squadre retrocesse e l’obiettivo della Logos sarà mantenere la categoria. La squadra si è rafforzata nelle ultime settimane, con l’arrivo di Elisa Sozzi, un’alzatrice che ha già esordito facendo molto bene.