La famiglia dai capelli da record: quattro metri di chioma tra madre e figlie

Sono davvero tre “Raperonzolo umane”, Alona Kravchenko e le sue due figlie: la madre, 37 anni, di Odessa (Ucraina) ha fatto crescere i suoi capelli da quando aveva cinque anni e adesso la sua chioma misura quasi due metri di lunghezza, più di quanto sia alta lei stessa.

Le sue due gemelle, Valeria e Miroslava, hanno i capelli lunghi rispettivamente 1,2 metri e un metro. In totale, tra madre e figlie, più di quattro metri di morbidi capelli.

La famiglia ha vinto un concorso ucraino per i capelli più lunghi per tre volte di fila: “Mia madre – ha detto Alena ai media – mi disse quando ero piccola che una donna dovrebbe sempre avere i capelli lunghi. Rimasi colpita da questa affermazione e dunque mi sono fatta crescere i capelli, curandoli con amore e attenzione, per tutti questi anni”.

Adesso la passione per i capelli lunghi ha contagiato anche le sue figlie che sperano di imitare la madre e diventare anche loro, un giorno, proprio come Raperonzolo: anche loro che hanno dieci anni infatti hanno scelto di farsi crescere la chioma e, mentre Valeria è più alta rispetto alla misura dei suoi capelli, quelli di Miroslava hanno già superato l’altezza della sua proprietaria.