Italia: senza soldi per la spesa, carabinieri aiutano anziano indigente

Ai Carabinieri ha riferito che era da tre giorni che non riusciva ad acquistare la spesa per mangiare. A dare l’allarme ai carabinieri un amico abitante nel varesotto a cui l’anziano aveva inviato sms di aiuto. L’anziano trovato in discrete condizioni di salute raccontava che in effetti era da tre giorni che non riusciva a comprare da mangiare in quanto la compagna, unica fonte di sostentamento familiare costituita dalla piccola pensione che riceveva, era stata ricoverata in una Rsa per importanti problemi di salute.

Sconfortato e colto da malessere d’esistere l’anziano aveva quindi mandato un messaggio all’amico abitante nel varesotto che fortunatamente ha allertato i carabinieri. I militari di Brescello, appurate le condizioni di salute dell’uomo e, dopo aver attivato i servizi sociali competenti per seguire l’anziano, provvedevano in prima battuta ad acquistare generi alimentari che potessero sostentarlo sino alla presa in carico a cura dei servizi sociali subito attivati. Consegnata la spesa i militari si intrattenevano con l’anziano rassicurandolo sul fatto che comunque non sarebbe stato lasciato solo.