Italia, Napoli. Due ragazzi fermati su scooter rubato, uno punta arma verso carabinieri: parte colpo, nessun ferito

A Napoli intorno alle 5.30 due ragazzi a bordo di uno scooter percorrevano piazza Carità. I due avevano il volto coperto, il mezzo è senza targa e proveniva dai Quartieri Spagnoli. I carabinieri della compagnia Napoli centro hanno intimato l’alt, lo scooter ha fatto inversione e i 2 hanno imboccato via Toledo, dove sono stati bloccati.

Il ragazzo alla guida ha 17 anni mentre il passeggero ne ha 18. Sono entrambi di Ponticelli e sono già noti alle forze dell’ordine. Il 18enne è armato, ha con se una pistola mitragliatrice tipo Skorpion calibro 7,65, senza matricola e con 13 colpi inseriti nel caricatore. Ci sono stati attimi di tensione durante la colluttazione per disarmarlo.

Il 18enne si è messo in piedi sullo scooter e ha puntato l’arma verso i carabinieri. I militari si sono lanciati verso il ragazzo e lo hanno atterrato, ma è partito un colpo dalla mitragliatrice. Il proiettile, fortunatamente, non ha ferito nessuno.Perquisite le abitazioni dei due giovanissi. I militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato a casa del maggiorenne 3 coltelli a serramanico, 2 sfollagente, 1 tirapugni, 1 giubbotto e una balestra.I due sono stati arrestati per porto di armi da guerra e trasferiti rispettivamente nel carcere di Poggioreale e ai colli Aminei.