Il 55% italiani acquista solo cibo che prevede di consumare

Il 55% dei consumatori dichiara di comprare solo la quantità di cibo che prevede di consumare per evitare di doverlo buttare, mentre il 43% non compra le grandi confezioni per il timore di sprecare parte del prodotto. E’ quanto emerge dallo studio Nuovo Codice Consumi, realizzato da Gs1 Italy in collaborazione con Ipsos e McKinsey & Company. Lo studio ha rilevato come la ricerca del risparmio sia soprattutto frutto di una ridefinizione delle priorità valoriali.

L’analisi delinea nello specifico un nuovo approccio degli italiani ai consumi e riscontra anche un’attenzione al prezzo dei consumatori, “che non si esplicita però – spiegano i ricercatori – nella mera ricerca di quello più basso” visto che “Il 57% degli shopper dichiara di effettuare acquisti di beni alimentari in maniera pragmatica, il 34% guarda principalmente alla qualità e solo il 9% al risparmio”.

“Il prezzo basso non è di per sé – sottolinea lo studio – la leva determinante per la spesa ma più rilevante è il rapporto qualità-prezzo, che per gli italiani si traduce principalmente nell’attenzione a offerte e promozioni, ossia alla possibilità di comprare prodotti ritenuti di buon livello risparmiando qualcosa”. La filosofia degli italiani del 2022 – conclude Gs1 Italy – è complessivamente dettata, alla luce del carovita e dell’ inflazione, dal “meno acquisti d’impulso, più spese ragionate.

Meno sprechi, più pragmatismo. Meno maxi scorte, più piccoli acquisti. E più attenzione al risparmio, ma non a tutti i costi, in nome della felicità del quanto basta”.

“L’attenzione al risparmio – commenta Marco Cuppini, research and communication director di Gs1 Italy – non è solo dettata da una mera necessità contingente, ma è soprattutto frutto di una ridefinizione delle priorità valoriali, che sta cambiando l’approccio alle scelte d’acquisto nel largo consumo. Infatti, oggi il valore di un oggetto non è solo espresso dal suo costo, ma anche da quello che si è risparmiato”.