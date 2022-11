Eccellenza. La Nissa va con il Resuttana nel 1° tempo, ma nel 2° rimonta con Ortiz, Fara Marna e Sammartino

Vittoria in rimonta per la Nissa 3-1 ai danni del Resuttana San Lorenzo. I palermitani, tuttavia, nel primo tempo, complice il gol su rigore di Clemente, originato da un errore in fase di rilancio della retroguardia biancoscudata, hanno fatto meglio nel primo tempo nel quale, invece, la Nissa non ha trovato gli automatismi giusti per mettere in difficoltà gli avversari.

Nel secondo tempo, invece, complice anche uno schieramento a 4 punte, s’è vista una Nissa più determinata nel cercare il gol che è arrivato grazie al puntero Ortiz che ha rifinito un contropiede magistrale dei compagni.

Poco dopo eurogol di Fara Marna in mezza rovesciata. Un gol che ha fatto gioire non poco dirigenza, tecnico, giocatori e tifosi. Nel finale c’è stata gloria anche per Sammartino autore di una prestazione generosa.

Con i tre punti ottenuti con il Resuttana San Lorenzo, la Nissa s’è portata a 15 punti in classifica e domenica prossima affronta fuori casa la Leonfortese a sua volta reduce dal brillante pari 1-1 sul campo del Mazara.