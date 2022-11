Brasile, 16enne spara all’impazzata in due scuole: 3 morti ed 11 feriti

Almeno tre persone sono state uccise e altre 11 ferite da un uomo che ha aperto il fuoco in due scuole nello stato brasiliano di Espirito Santo. Gli attacchi, riporta la Cnn, hanno avuto luogo nella cittadina di Aracruz, 50 miglia a nord della capitale dello stato, Vitoria.

Il presunto tiratore è stato arrestato dalla polizia. Il sospetto non è stato ancora identificato dalle autorità, ma i media locali, tra cui Cnn Brasil, hanno riferito che l’individuo avrebbe 16 anni.

Il governatore dell’Espirito Santo Renato Casagrande, in un post su Twitter venerdì, ha confermato che “le squadre di sicurezza hanno raggiunto l’aggressore codardo che ha attaccato due scuole ad Aracruz. Ho dichiarato tre giorni di lutto ufficiale in segno di dolore per le perdite irreparabili. Continueremo a indagare sulle motivazioni e, presto, avremo nuovi chiarimenti”. Il governatore ha detto che gli attacchi sono avvenuti alla scuola Primo Bitti e al centro educativo Praia de Coqueiral.