Basket, serie D: l’Invicta Caltanissetta si impone a Sant’Agata Militello

L’Invicta Caltanissetta si impone in trasferta e supera per 72 a 60 il Sant’Agata di Militello. Un successo meritato ed importantissimo in ottica play-off.

Padroni di casa arrembanti che partono forte e chiudono il primo quarto a +7.

I nisseni, che non erano mai stati sotto nelle prime di campionato, ricompattano il quintetto ed iniziano a tessere la trama della rimonta.

Determinanti le rotazioni per alzare l’intensità offensiva con La Bua, Amato ed un ottimo rientrante Giammusso. Quest’ultimo allarga gli spazi in attacco e piazza devastanti tiri da tre punti.

Parziali 20-13, 13-23 (33-36), 16-a7 (49-53), 1-19 (60-72)