Santa Caterina. Il 23 settembre al Villahermosa Festival saranno protagonisti i “Talenti del Territorio” con Pietro Carlotta, la band “Effetto Larsen” e i “The Katrineros”

SANTA CATERINA. Ultimo appuntamento della rassegna “Talenti del Territorio” e penultimo del Villahermosa Festival, prima del gran finale di Sabato 24. Venerdì 23 il palco del Festival è pronto ad accogliere la musica, con diversi talenti locali che si alterneranno in una serata straordinaria.

Effetto Larsen

Si esibirà Pietro Carlotta, giovane polistrumentista che ha già infiammato la platea nella scorsa edizione. Dal 2018 al 2021 ha ricoperto il ruolo di primo oboe nelle formazioni giovanili del Teatro Massimo di Palermo e ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali posizionandosi sempre sul podio. Qualche settimana fa è stato vincitore del concorso internazionale “Luca Figaroli” di Adrara San Martino (photo by D.Inzinna).

Pietro Carlotta

Dopo la performance dell’edizione 2021, torna la giovane band rock “Effetto Larsen”. Nata nel 2020, dopo il debutto al VHF 2021, si sono esibiti in vari contesti e hanno lavorato come arrangiatori alle musiche del cortometraggio “In controluce”, menzione speciale al festival “Corto… ma non troppo”. Il gruppo è composto da Riccardo Fiandaca alla voce, Samuele Leone al basso, Giorgio Salamone alla batteria e Pietro Carlotta e Mattia Alessi alle chitarre.

L’ultima band non ha bisogno di presentazioni, perché è un pezzo di storia della nostra comunità da più di cinquant’anni. I “The Katrineros” hanno accompagnato gli eventi di Santa Caterina e sono ricordati da intere generazioni. Giovanni La Placa, storica voce del gruppo, e i suoi musicisti/compagni di viaggio tornano ancora una volta graditissimi ospiti del nostro Festival. Appuntamento domani alle 21.30 alla Villa Castelnuovo. Non è necessaria la prenotazione.