San Cataldo. Il 26, 27 e 28 settembre derattizzazione e disinfestazione del centro abitato

SAN CATALDO. IL 26 27 e 28 settembre sono in programma la derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Questo il calendario:

AREA 1

Lunedì 26 settembre, saranno interessati i quartieri: Pizzo Carano; Decano / C.da Bigini; Via C. Colombo; Santo Stefano; Santa Fara; Rosario; Santa Lucia; Don Bosco; Catena; Calvario; Giganna; Gabbara; Stazione; Vittime del Nazismo; Immobili comunali.

AREA 2

Martedì 27 settembre, invece, saranno interessati i seguenti quartieri: Convento; Madrice; Via Caltanissetta; Orologio; San Giuseppe; Santa Germana; Via Umberto; Sant’Antonio; Via Regina Margherita; Piano regolatore; Piazza Papa Giovanni XXIII; Piazza Risorgimento; Immobili comunali.

AREA 3

Mercoledì 28 settembre, infine: Cristo Re, Tabita; San Leonardo; Via Beppe Montana; Viale dei Platani; Vile Indipendenza; Mimmiani; Barbaurra; Belvedere; Santa Maria di Nazaret; Via Piave; Corso Sicilia; Monumento; Campo sportivo; Immobili comunali.

In ordine alla derattizzazione, è possibile la presenza di esca rodenticida. È vietato toccare/manomettere le postazioni fisse. Per la disinfestazione, invece, si prega di chiudere le finestre, togliere indumenti, essenze varie, animali e contenitori per cibo dai balconi. Il servizio partirà dalle zone periferiche alle ore 22.

Per INFO: www.multiecoplast.it- 0934/1902735 o 0934/586983