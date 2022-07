Sutera. Grazie a convenzione tra Comune ed Esa, in corso lavoro di scerbatura di alcune aree del paese

SUTERA. A seguito della convenzione stipulata dal Comune di Sutera con L’Ente di Sviluppo Agricolo, sono in corso i lavori scerbatura di alcune aree di Sutera con l’utilizzo di decespugliatori e di una trincia. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. Si sta intervenendo nelle vie di accesso al paese ed in altre aree strategiche (aree limitrofe al cimitero e al campo sportivo).

L’amministrazione comunale ha inteso ringraziare il Presidente dell’E. S. A. per la disponibilità e collaborazione, il Dott. FASCIANA Responsabile del Centro di Meccanizzazione ESA di Caltanissetta per la sua preziosa collaborazione. In modo particolare si ringrazia il Capo Nucleo Di Meccanizzazione di San Cataldo e tutti gli operai dell’ESA che con grande professionalità e puntiglio si stanno impegnando nella realizzazione di questi lavori indispensabili per il decoro e la sicurezza della Città di Sutera.